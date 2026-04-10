鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-10 17:52

自行車廠巨大 (9921-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，2026 年 3 月營收 55.98 億元，月增 72.21%，年減 17.03%，2026 年 首季營收 125.24 億元，季增 1.87%，年減 25.68%。這是巨大連續 4 季的營收衰退。

巨大指出，在自有品牌方面，3 月受春季銷售旺季啟動及新品上市帶動，歐洲市場銷售動能回溫，整體營收成長約 15%，其中德國地區表現尤為亮眼，單月營收年增逾 3 成；中國市場內銷需求仍顯疲弱，但隨新品陸續上市，衰退幅度明顯收窄；美國市場則因 WRO 事件影響高階產品供貨，單月營收呈現下滑。

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巨大 2025 年全年營收 602.5 億元，毛利率 19.8%，年增 0.8 個百分點，稅後純益 7.2 億元，年減 43.04%，每股純益 1.84 元。擬配息 1.8 元，

今年巨大業績在透過產品生產結構、生產區位、主力產品價格帶的下移等策略，力拚全年業績雙位數的成長。

目前巨大看好的是中國大陸因電動自行車新國家標準 2025 年 11 月實施後所帶動的市場商機。