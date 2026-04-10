鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-10 19:35

華航 3 月合併營收為 207.85 億元，月增 13.13%，年增 19.98%，第一季合併營收 569.58 億元，年增 8.19%。

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長榮航 3 月合併營收為 215.88 億元，月增 13.61%，年增 18.46%，第一季合併營收 605.16 億元，年增 10.14%。

星宇航空 3 月合併營收為 47.27 億元，月減 1.88%，年增 33.09%，第一季合併營收 137.6 億元，年增 22.91%。

台灣虎航 3 月合併營收為 17.9 億元，月減 14.33%，年增 27%，第一季合併營收 55.38 億元，年增 19.64%。

華航表示，3 月歐洲、北美、東北亞航線平均載客率皆超過 80%，其中以東京、大阪、名古屋、福岡、北海道等最受旅客喜愛，載客率超過 90%，同時，在 AI 強勁發展下，貨運包機需求踴躍。

不過，華航直指，航空燃油價格高漲使營運成本增加，將緊密關注國際航空客貨運市場變化，滾動式檢視燃油附加費。

長榮航則指出，美以伊戰爭導致中東籍航空減班或停飛，進一步提升歐美航班機位需求，載客率和均價同步提升，東北亞則在 WBC 賽事和賞櫻旺季帶動下呈現價量齊揚走勢，整體客運營收表現亮眼。