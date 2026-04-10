鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-10 20:20

根據美國銀行策略師 Michael Hartnett 的觀點，由於受益於全球地緣政治與宏觀經濟的動盪，投資者在未來幾年應湧入商品市場。

美銀：看好未來幾年大宗商品成為贏家(圖:shutterstock)

他指出，隨著投資者尋求對沖風險、通膨以及美元走軟，商品將取代股票，成為 2020 年代剩餘時間內「除了債券以外任何資產」交易中的最大贏家。財政擴張意味著未來幾年政府債券更可能出現熊市反彈，而不會出現牛市。

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中東戰爭與人工智慧競賽，導致各國政府更加關注供應鏈，試圖限制能源及其他自然資源價格飆升對工業和消費者的影響，並努力確保製造業與科技業不可或缺的關鍵礦產 (如稀土) 供應。

自 2025 年初以來，彭博商品指數已上漲 35%，是同期標準普爾 500 指數回報率的兩倍以上，而國庫券的漲幅則不到 7%。特別是原油價格在今年飆升，主因是戰爭爆發後伊朗對大多數航運關閉了荷姆茲海峽。同時，黃金、白銀與銅等金屬則受益於各國中央銀行的購買以及 AI 基礎設施繁榮等利多因素。

Hartnett 認為，2020 年代後半期的主要贏家將是以商品領先美元，以及國際和小型股優於美國及大型股。

他表示，地緣政治正受到「壟斷商品需求」的驅動。他強調：「誰擁有晶片、稀土、礦產和石油，誰就能贏得 AI 戰爭」。

短期內，美銀團隊看好殖利率曲線趨陡的交易 (因市場已消化央行升息預期)，以及隨著美中緊張局勢緩解後的中國科技股。只要超大規模雲端服務商在 AI 資本支出軍備競賽中寧願舉債與裁員也不願退縮，他們也會做多消費股與晶片股，以應對政治上對生活成本的關注與持續的支出。

Hartnett 指出，由於決策者將市場視為「大到不能倒」，其行動扭轉了金融危機以來的「華爾街熊市與回調」，因此股票市場預計將迎來資金流入創紀錄的一年。