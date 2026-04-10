〈進出口統計〉3月出口強到爆表！首度突破800億美元 年增高達61.5% Q1逼近2千億

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-10 17:07

財政部今（10）日公布 115 年 3 月海關進出口貿易初步統計，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用需求持續擴增，加上新一代 AI 運算系統量產出貨，帶動相關產品外銷價量齊揚 。3 月出口值躍升至 801.8 億美元，首度跨越 800 億美元大關，刷新歷年單月最高紀錄，年增高達 61.8%，連續 29 個月維持正成長態勢 。進口方面同樣表現亮眼，3 月進口達 589.1 億美元，同步改寫單月新高，年增 38.3% 。

3月出口強到爆表！首度突破800億美元 年增高達61.5% Q1逼近2千億。（圖:財政部）

總計今年第一季出口表現，累計 1 至 3 月出口 1,957.4 億美元，逼近二千億美元大關，較上年同期大幅成長 51.1% ；累計進口 1,427.8 億美元，年增 34.8% 。第一季出、進口規模齊創歷年單季最高，首季出超達 529.6 億美元，較去年同期增加 293.3 億美元 。

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觀察出口主要貨品，AI 供應鏈依然是推升出口動能的最強引擎 。3 月資通與視聽產品出口 397.3 億美元、電子零組件出口 252.4 億美元，雙雙刷新歷年單月新高紀錄 。資通與視聽產品年增 1.3 倍最為顯著，其中電腦及其附屬單元增加 208.5 億美元，年成長達 1.7 倍 。電子零組件則年增 44.0%，其中積體電路出口年增 45.7% 。

累計第一季，資通與視聽產品及電子零組件出口值皆創單季新高，兩者併計出口年增 71.6%，合計佔總出口比重高達 78.4%

在進口方面，主因 AI 產業鏈國際分工、出口引申需求增加及半導體設備購置帶動，3 月各類用途進口品均創單月新高 。農工原料進口 402.9 億美元，年增 45.0% ；資本設備進口 128.7 億美元，年增 27.8%，其中資通設備與半導體設備分別增長 41.9% 與 24.3% 。消費品進口則為 52.3 億美元，年增 22.1%，其中固態非揮發性儲存裝置增長達 2.3 倍，手機進口亦增長 1.1 倍 。

從出口市場來看，3 月對美國、陸港、東協出口金額同創新高 。對美國出口 285.4 億美元居冠，年增 1.2 倍，資通與視聽產品為主要貢獻來源 。對中國大陸與香港出口 182.3 億美元，年增 27.4% 。對東協出口 164.6 億美元，年增 59.8% 。累計第一季，對美國出口佔比升至 33.5%，寫下近 36 年來同期高點，對美國、歐洲、東協、陸港及日本等五大市場出口均呈現雙位數成長 。