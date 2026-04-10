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鉅亨速報

營收速報 - 廣運(6125)3月營收3.23億元年增率高達49.97％

鉅亨網新聞中心

廣運(6125-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣3.23億元，年增率49.97%，月增率46.17%。

今年1-3月累計營收為8.02億元，累計年增率30.77%。

最新價為52.2元，近5日股價下跌-2.06%，相關光電類指數上漲3.13%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+73 張
  • 外資買賣超：+101 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-28 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 3.23億 50% 46%
26/2 2.21億 15% -14%
26/1 2.58億 25% -15%
25/12 3.05億 31% -11%
25/11 3.44億 72% 8%
25/10 3.18億 49% -9%

廣運(6125-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為整廠自動化物流系統整合之工程服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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