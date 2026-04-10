營收速報 - 廣運(6125)3月營收3.23億元年增率高達49.97％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為8.02億元，累計年增率30.77%。
最新價為52.2元，近5日股價下跌-2.06%，相關光電類指數上漲3.13%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+73 張
- 外資買賣超：+101 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-28 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|3.23億
|50%
|46%
|26/2
|2.21億
|15%
|-14%
|26/1
|2.58億
|25%
|-15%
|25/12
|3.05億
|31%
|-11%
|25/11
|3.44億
|72%
|8%
|25/10
|3.18億
|49%
|-9%
廣運(6125-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為整廠自動化物流系統整合之工程服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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