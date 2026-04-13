鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-13 11:48

本周是 4 月台股 ETF 股利發放高峰期，總計有 16 檔發放股利預估逾 238.87 億元，預估共有 311 萬 7556 位受益人受惠，預期也將有機會為台股挹注資金活水，其中以擁有 134 萬受益人的 00919 配發 144.32 億元金額最多。

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市場法人表示，大盤在創新高後，許多投資人難免居高思危，也對高檔的台股投資不知從何下手，高股息 ETF 具有低波動特性，又可兼顧穩健收益需求，更可期待息利雙收。

群益投信台股 ETF 研究團隊表示，全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息 ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，台股高息 ETF 有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 基金經理人謝明志表示，台股後市來看不看淡，應著重企業長期競爭優勢的重點，現階段宜採取穩健持股布局，目前受惠壽險接軌 IFRS17 的大型金控股，4 月上旬是第三度公佈今年接軌後每月獲利的時刻，投資人可以留意相關投資契機。整體而言，建議投資人可續抱台股高股息 ETF，並搭配市值型或主動式台股 ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。