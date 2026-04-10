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盤中速報 - 深證成指上漲286.16點至14282.4242點，漲幅2.04%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間10日01:19，深證成指上漲286.16點（或2.04%），暫報14282.42點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.78%
  • 近 1 月：-0.51%
  • 近 3 月：-0.88%
  • 近 6 月：+1.97%
  • 今年以來：+3.48%

焦點個股


語音技術概念領漲+3.98%。其中 全誌科技(300458-CN) 上漲 11.12% ; *ST華聞(000793-CN) 上漲 4.96% ; 歌爾股份(002241-CN) 上漲 2.62% 。

動力電池回收概念領漲+2.83%。其中 南都電源(300068-CN) 上漲 9.98% ; 國軒高科(002074-CN) 上漲 9.15% ; 聖陽股份(002580-CN) 上漲 7.13% 。


文章標籤

陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指語音技術動力電池回收

相關行情

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全誌科技38.14+9.35%
*ST華聞2.96+4.97%
歌爾股份24.46+3.25%
南都電源12.55+8.94%
國軒高科38.81+10.0%
聖陽股份18.73+8.58%

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