鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-09 18:55

俄羅斯 9 日（周六）在莫斯科紅場舉行衛國戰爭「勝利日」閱兵式，普丁總統出席閱兵式，並發表講話。

據《法新社》報導，俄羅斯向來以盛大閱兵慶祝蘇聯在第二次世界大戰擊敗納粹德國。然而，烏克蘭近期發動一連串長程攻擊，促使克里姆林宮加強安全措施，縮減今年慶祝規模。

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與往年相比，這次閱兵儀式的規模大幅縮減，是近 20 年來首次未展示軍事裝備。

根據克里姆林宮發布的實錄，普丁在講話時表示，「勝利日」是「最重要的節日」。「我國懷著自豪感和對祖國的愛慶祝這個節日，深知我們肩負維護祖國利益和未來的責任。」

普丁說，「對祖國的關懷，將我們整個國家、全體俄羅斯人民團結在一起。銘記偉大衛國戰爭時期的事件、真實歷史和真正英雄，對我們來說是光榮的。」

普丁還提到俄羅斯對烏克蘭發起的特別軍事行動。「取得勝利的那代人的偉大功績，激勵今天正執行特別軍事行動任務的士兵，」普丁稱，這些士兵正在與北約（NATO）支持的侵略勢力對抗。

「與俄羅斯士兵並肩戰鬥的還有工人、設計師、工程師、學者和發明者。他們繼承了前輩的傳統，依據當代作戰經驗，研發獨特先進武器，並使這些武器投入批量生產。」

普丁說，無論科技和作戰方式如何變化，很重要的一點始終不變，即「國家命運掌握在人民手中」。

普丁說道，英勇、團結等是成功的關鍵，「我們有共同的目標。每個人都為取得勝利貢獻力量」。

根據俄媒發布的現場影片，普丁在講話最後喊「烏拉」，現場受閱俄士兵也跟著連喊三遍「烏拉」。