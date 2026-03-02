鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-02 09:20

在剛過去的周末，由於全球傳統金融市場休市，大量資金湧向 Polymarket、Kalshi 等預測市場及 Hyperliquid 等去中心化交易所，投資人試圖避險或押注美以襲擊伊朗的後續影響。

隨著空襲前緊張升級，交易員大舉押注「伊朗最高領袖哈米尼是否下台」等地緣政治合約，Kalshi 和 Polymarket 均大力推廣此類產品，但資本狂歡迅速演變為輿論風暴。

上周六 (2 月 28 日)，X 平台上湧現大量指控，指部分內部人士利用提前知情的軍事打擊消息在預測市場牟利，類似情況曾在美國出兵捕獲委內瑞拉總統馬杜洛時出現。

美國政界反應激烈，民主黨眾議員 Mike Levin 爆料指 Polymarket 帳戶 Magamyman 押注美打擊伊朗，單日大賺 51.5 萬美元，並稱「川普身邊人大發戰爭財」。

康乃狄克州參議員 Chris Murphy 怒斥「行為合法荒謬」，稱將提法案封鎖此類交易，亞利桑那州參議員 Ruben Gallego 更定性為「明目張膽的內線交易」，強調「利用陣亡將士中飽私囊喪盡天良」。根據五角大廈周日 (1 日) 通報，已有 3 名士兵陣亡、5 人重傷。

面對抨擊，白宮發言人僅稱「政府決策以美國人民利益為先」。

值得注意的是，以色列本月初已逮捕涉嫌以機密情報押注攻擊伊朗的預備役軍人，顯示全球對衝突內線交易的打擊已展開。

受 CFTC 監管的 Kalshi 因合規問題遭外界拷問。儘管 Kalshi 明令禁止戰爭或暗殺押注，但「哈米尼是否下台」合約被指實質越界。

美國證交會 (SEC) 前幕僚長 Amanda Fischer 批評道：「這等同於開設暗殺預測市場」。

Kalshi 執行長 Tarek Mansour 雖宣布退還爭議市場手續費，並對哈米尼身亡前的部位強制結算，卻引發用戶不滿，稱「被平台擺了一道，。