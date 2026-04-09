鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-09 22:32

台新證券與元富證券於 4 月 6 日正式合併，躍升全台第四大券商。然而，昨 (7) 日合併後首個交易日爆出零星災情，部分用戶反映 APP 無法登入、庫存消失、系統忙碌等。對此，金管會證期局今 (9) 日證實，台新證券已於 7 日開盤後通報「重大偶發事件」，初步研判與後台帳務系統更換及流量湧入有關，已責成證交所派員查核，預計 4 月 16 日前提交書面報告。

證期局主秘王秀玲表示，台新證與元富證合併基準日為 4 月 6 日，4 月 7 日為合併後首個交易日，當日開盤後台新證券即向局裡通報系統異常，主因在於「後台帳務系統更換」，盤中因使用者大量湧入造成帳戶系統忙碌，導致部分客戶登入 APP 異常或出現訊息延遲。

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針對股民反映「庫存消失」等情況，證期局官員解釋，目前台新與元富的 APP 仍並存運作，但後台系統已統一改採原元富系統。初步了解，除了系統磨合與流量負荷問題外，部分原元富客戶誤以為合併後需下載台新 APP 才能使用，導致登入失敗。目前業者回報系統已大致恢復正常，僅剩零星狀況。

對於外界質疑兩家券商在合併前是否未落實壓力測試，王秀玲強調：「證券商交易系統的穩定與安全是重中之重。」她指出，證期局目前高度關注兩大重點，一是系統出錯主因，既然事前已進行過壓力測試，為何上線首日仍出包？是壓力測試量能不足，還是系統不相容？這部分已請證交所資訊人員進駐查核，預計一周內提交報告；第二為投資人權益確保，證期局要求券商必須配置專人處理客訴，協助解決下單或資產顯示問題。

針對受影響人數與客訴量，證期局表示，目前僅收到零星電話與民意信箱投訴，尚未統計總受影響人數。根據規定，台新證券須在通報重大偶發事件後的 7 個工作天內 (4 月 16 日前) 向金管會提交正式書面報告。