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鉅亨速報

營收速報 - 中工(2515)3月營收19.47億元年增率高達30.17％

鉅亨網新聞中心

中工(2515-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣19.47億元，年增率30.17%，月增率26.78%。

今年1-3月累計營收為69.99億元，累計年增率35.63%。

最新價為13.25元，近5日股價上漲0.76%，相關建材營造上漲1.57%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-17 張
  • 外資買賣超：-158 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+141 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 19.47億 30% 27%
26/2 15.36億 -13% -56%
26/1 35.15億 85% 16%
25/12 30.42億 3% 122%
25/11 13.69億 -45% -16%
25/10 16.32億 -15% -6%

中工(2515-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為國內外土木工程業務。國內外建築工程業務。代辦工業區之開發及發展社區工程業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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