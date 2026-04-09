營收速報 - 中工(2515)3月營收19.47億元年增率高達30.17％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為69.99億元，累計年增率35.63%。
最新價為13.25元，近5日股價上漲0.76%，相關建材營造上漲1.57%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-17 張
- 外資買賣超：-158 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+141 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|19.47億
|30%
|27%
|26/2
|15.36億
|-13%
|-56%
|26/1
|35.15億
|85%
|16%
|25/12
|30.42億
|3%
|122%
|25/11
|13.69億
|-45%
|-16%
|25/10
|16.32億
|-15%
|-6%
中工(2515-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為國內外土木工程業務。國內外建築工程業務。代辦工業區之開發及發展社區工程業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 識詐更easy！櫃買證交攜手優化公開資訊「反詐專區」 語音動畫助攻精準打詐
- 威力德實驗室資訊系統效益顯現 3月營收1.02億元創新高
- 營收速報 - 桂田文創(4806)3月營收1,393萬元年增率高達156.65％
- 營收速報 - 宏璟(2527)3月營收45.26億元年增率高達3888.17％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇