鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-07 20:18

菲律賓當局 2025 年起對多家台資銀行開出鉅額補稅通知單，銀行公會理事長董瑞斌近期親自率團前往溝通。金管會銀行局副局長王允中今 (7) 日證實確有此事，受菲國 2020 至 2021 年稅務改革影響，目前在菲的台資銀行普遍面臨補稅與罰鍰壓力，金額龐大，個別銀行最高達上億元披索 (約合新台幣 5300 萬元)，不過，各銀行對課稅標準仍有疑義，尚未正式繳納。

目前在菲律賓設點的台資銀行共計 2 家子行、6 家分行及 1 家辦事處。王允中表示，菲律賓政府近年推動稅制改革，自去年起開始對外資銀行發出補稅通知。爭議核心在於該稅令具備「回溯性」，追溯期間涵蓋過去數年，導致補稅金額龐大。

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王允中指出，根據目前掌握資訊，6 家分行大多已收到補稅通知，2 家子行去年則未收到菲律賓國稅局的補稅通知。由於各銀行仍處於談判階段，最終補稅金額仍有不確定性，目前不便透露具體家數與總額。

針對此次稅務爭議，台資銀行普遍認為菲國國稅局的課稅標準與範圍存在灰色地帶。王允中說明，銀行端的疑義主要集中各項業務收入的稅務認定標準不一，以及課稅範圍的大小、回溯時間的長短。

據悉，銀行公會近期由理事長董瑞斌率領 8 家銀行高層前往馬尼拉，與菲律賓財政部及中央銀行直接展開對話。王允中坦言，3 月中旬的溝通已充分表達台資銀行立場，但當地主管機關現場並未立即給予承諾，最後結果仍取決於菲律賓政府的認定。

外界關心台資銀行是否遭到「針對」？王允中澄清，此補稅要求是針對菲律賓當地「所有外資銀行」，大家都面臨同樣處境，持續斡旋當中，因此，台資銀行也有向其他外資同業了解情形。