鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-07 21:32

美伊戰爭自今年 2 月底開打，戰事延宕導致 3 月全球市場上沖下洗，外陸資單月賣超上市櫃股票高達 8306.08 億元，創下史上單月最大量，3 月淨匯出約新台幣 975 億元，為同期第 3 大淨匯出金額，顯見外資賣超後不急著出逃。金管會指出，除股市變動外，外資因應地緣政治風險有其操作策略，主管機關近期也會密切關注國際情勢發展，建議投資人審慎投資、注意風險。

加權指數 3 月殺聲隆隆，累計下跌 3691.5 點；外陸資單月賣超上市櫃股票高達 8306.08 億元。第一季累計上漲 2759.39 點，外陸資累計賣 6751.89 億元，創同期第 1 大累計賣超。

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根據證期局統計，外陸資 3 月淨匯出 30.55 億美元，為同期第 3 大淨匯出金額，截至 3 月底累計淨匯入 178.52 億美元，創歷年同期第 1 大累計淨匯入金額。

外界關注 3 月外資大舉賣超台股，淨匯出金額卻未同步放大。黃仲豪指出，由於市場機制複雜，台股 3 月受國際地緣政治衝突影響劇烈波動，外資賣超可能是因應避險操作，淨匯入與匯出的規模，除了受股市買賣影響，也與整體的資產配置策略密切相關。

統計美以伊戰事自 2 月 28 日以來，台股集中市場跌幅 6.17%，同期間韓國跌 12.48%、日本跌 9.31%、上海跌 6.72%、香港跌 5.69%、美國道瓊跌 4.71%、美國那斯達克跌 2.96%、美國費半跌 2.25%、新加坡跌 0.65%，台股表現居中，未如韓股、日股慘烈。