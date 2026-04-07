吳東亮看好台灣資本市場 台新元富證3年內目標衝進市場前三

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-07 18:31

台新新光金控 (2887-TW) 子公司台新證券及元富證券、台新期貨及元富期貨 6 日正式合併，台新證券、台新期貨為存續公司，今 (7) 日合併記者會上，台新新光金控董事長吳東亮親自出席見證歷史性的一刻，並強調兩家券商在業務上具備高度互補性，合併後將以「承銷市占第一」的氣勢，成為台灣資本市場跨向國際的重要推手。兩家證券合併後目前市占率穩居第四，展望未來，目標是在 3 年內衝上市場前三大。

台新新光金控董事長吳東亮。(鉅亨網記者陳于晴攝)

吳東亮致詞時感謝主管機關、交易所及公會的指導，他指出，台灣證券市場近年蓬勃發展，去年上市櫃 IPO 金額達 996 億元，年增率近 80%，今年台股表現屢創新高，指數於 1 月站上 3 萬點大關，總市值突破百兆元，3 月日均量更達到 1 兆元水準。台灣股市已躍升為全球第七大資本市場，規模與影響力不可同日而語，這也證明目前正是證券公司整合資源、發揮綜效的最佳時機。

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談及台新與元富兩家證券子公司的合併，吳東亮形容為「強強聯手、各有所長」。台新優勢在於投資銀行、承銷業務及數位金融發展；元富證券則在經紀業務、債券市場及財富管理領域表現卓越。

根據 2025 年數據統計，兩家公司合併後，其 IPO 及 SPO 承銷件數市占率勇奪市場第一，融資餘額位居市場第三，經紀業務市占率也成功躋身前四大。

合併後的台新證券在全台將擁有 79 個營業據點 (含 55 個分公司與 24 個共銷區)。吳東亮強調，透過資源整合，不僅能讓業務結構更均衡，更能大幅提升資本運用效率。

此外，吳東亮提到未來的戰略目標，台新證券將會透過強大顧問團隊，協助台灣企業尋找全球併購機會，持續布局海外市場，幫助海外台商籌資成長，把國際企業資金人才帶回台灣，未來在資本市場不只服務台灣，還要「連結亞洲、面向世界」，成為台灣金融發展重要力量。

針對客戶最關心的系統轉換問題，台新證券董事長陳俊宏表示，經過四天連假不斷測試，今天恢復交易也是合併第一天，下單難免有點小狀況，但皆已迅速處理。副董事長郭嘉宏則承諾，為了維護客戶權益，原有的台新與元富 APP 將維持雙軌運行，目前暫無整併規劃，確保投資人操作習慣不變。

台新證券總經理陳立國也當場宣示，合併後市占率穩居第四，未來將朝「三年內衝刺市場前三名」的目標邁進，預計在 2029 年前達成目標，為台新新光金控再創高峰。