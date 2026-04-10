鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-10 10:04

中國國家統計局周五（10 日）公布的數據顯示，3 月份，春節長假後消費需求季節性回落，消費者物價指數（CPI）月降 0.7%，年升 1%，扣除食品和能源價格的核心 CPI 年升 1.1%。

消費需求季節性回落，中國3月CPI上升1%。（圖：Shutterstock）

受國際大宗商品價格快速上行、國內部分行業供需關係改善等因素影響，工業生產者出廠價格指數（PPI）月升 1.0%，年升 0.5%。

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數據顯示，2026 年 3 月份，全國工業生產者出廠價格與一年前相比，由上月下降 0.9% 轉為攀升 0.5%，連續下降 41 個月後首次上升。全國 PPI 月升 1.0%，已連續第 6 個月走高，升幅比上月擴大 0.6 個百分點，為 48 個月以來最大升幅。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，全國 CPI 繼續保持溫和上漲，漲幅略回落至 1%。全國 CPI 月降 0.7%，主要受食品和服務價格季節性回落影響。