鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-07 11:55

藥華藥 (6446-TW) 第一季營收 51.2 億元，年增超過 5 成，創歷史單季新高，加上旗下 Ropeg 用於治療 PV、ET 及 MF，3 項適應症皆已取得美國孤兒藥資格，享有零關稅優惠，激勵藥華藥今 (7) 日股價走揚，收復月線。

藥華藥今天早盤以 658 元開高走高，盤中最高漲至 665 元，大漲逾半根停板，一舉站回月線，截至 11 點 30 分，股價暫報 649 元，漲幅約 2.69%，成交量超過 1000 張。

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藥華藥受惠 Ropeg 在美國及全球市場銷售成長，帶動 3 月營收表現，3 月營收 19.4 億元，月增 21.23%，年增 64.35%，再創歷史單月新高；累計今年第一季營收 51.2 億元，季增 4.9%，年增 57.23%，同寫歷史單季新高。

藥華藥指出，根據美國最新專利藥品關稅政策，孤兒藥及部分特殊藥品，在符合特定條件下，可享零關稅優惠，條件包含藥品來源地已與美國簽署或即將簽署「貿易與安全框架協議」，或用於應對美國緊急公共健康需求。

因此藥華藥提旗下 Ropeg 用於治療真性紅血球增多症 (PV)、原發性血小板過多症 (ET) 及骨髓纖維化 (MF)，3 項適應症均已取得美國孤兒藥資格，符合享有零關稅優惠的條件。