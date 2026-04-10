鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-10 09:42

梅賽德斯 - 奔馳集團周四（9 日）發布 2026 年第一季銷量報告，全球銷量為 49.97 萬輛，較去年同期下滑 6%。其中乘用車業務全球銷量為 41.94 萬輛，下降 6%，符合該公司預期。

新能源車型方面，受新一代純電動車型需求驅動，梅賽德斯 - 奔馳純電動車型銷量穩健增長 9%。歐洲市場新能源車型的比重升至 41%，2025 年第一季為 37%。

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但全球新能源的比率從 2025 年的 20% 降至 19%。該公司稱，主要受在中國市場計劃逐步停產插混車型影響。

就不同級別來看，梅賽德斯 - 奔馳各個級別產品銷量均有下滑，其中高檔品牌下滑幅度最小，為 5%。

分區域來看，歐洲延續上季積極態勢，區域銷量為 15.84 萬輛，較一年前增長 7%。德國市場表現尤為亮眼，銷量增加 9%。受全新電動 CLA 驅動，歐洲純電動車型銷量激增 34%，德國市場躍增 36%。

美國成為該公司第一季增長引擎，銷量大增 20% 至 8.11 萬輛。

在中國市場，梅賽德斯 - 奔馳的表現繼續下滑，第一季銷量為 11.16 萬輛，較去年同期下滑 27%。該公司稱，「主因是公司主動調整、在換代前逐步停產現有車型，尤其集中在入門級產品線。」

該公司強調，2026 年是奔馳在中國市場的過渡年，受到多款核心車型換代影響，正快速擴充純電動及先進混動車型陣容。

世界其他地區整體銷量下滑 14%。梅賽德斯 - 奔馳稱，這主要受土耳其市場銷量萎縮及地緣政治挑戰、中東戰爭影響。