〈渣打投資展望〉Q2維持「股優於債」調升日、台股評等 美債4.25%現鎖利契機

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-09 17:53

渣打銀行發布 2026 年第二季全球資產配置建議，近期股市的修正主要是「評價面修正」，雖然地緣政治與通膨變數仍存，但企業獲利韌性極強，特別是科技與半導體產業。渣打 CIO 建議投資人維持「股優於債」的基調，看好能源自主的美股及評價面具吸引力的亞股，並同步調升日股至「核心配置」、台股至「看好」評等；同時點出美國 10 年期公債殖利率升至 4.25% 以上，已具長線鎖利價值。

渣打銀行首席投資辦公室 (CIO) 發布今年第二季全球投資展望。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

渣打銀行 CIO 指出，中東地緣衝突的不確定性引發通膨疑慮，預期聯準會將暫緩降息步伐，但若後續情勢緩解、油價回落，考量到經濟成長與就業市場降溫，聯準會仍可能重新啟動降息。未來需持續留意油價維持在高檔的時間長短，及其可能對各大央行貨幣政策帶來的變數。

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渣打銀行 CIO 維持股優於債的看法，尤其看好美股與亞股。美股受惠於能源自主優勢，展現出較強的經濟韌性；亞股回檔提供進場契機，日股評等上調至「核心配置」，預期油價壓力消退後將恢復獲利成長動能，台股則受惠於半導體產業帶動的獲利增長，投資評等亦調升至「看好」。

科技股年初至今經歷價格修正，已展現逢低布局機會。渣打相對看好獲利動能強勁的半導體與網際網路子產業；軟體領域則偏好資安與資料庫。此外，亦看好具防禦屬性的公用事業與醫療保健類股。

在固定收益部分，渣打認為債市先前的修正可能有點「過度反應」。受油價攀升推升通膨風險影響，美債殖利率近期連袂反彈，根據核心情境，當美債 10 年期殖利率回升至 4.25% 以上，已進入鎖定長期收益的具吸引力區間。

鑑於信用利差擴大提供進場空間，配置上傾向透過公司債參與。渣打將成熟市場非投資等級債評等調升至「看好」，並對成熟市場公債轉為「中立偏保守」立場。新興市場債維持「看好」，其中新興市場美元債在原物料出口與進口國之間具備良好的平衡性；新興市場當地貨幣債則可望受惠於未來數月美元回落的趨勢。

投資等級債受惠於基本面穩健且價值面改善，調升為「核心配置」。儘管目前利差處於歷史低位，但若中東局勢趨緩，利差仍有進一步收斂空間。天期選擇上，或許可關注 5 至 7 年的中天期債券，既能掌握優異收益的機會，亦能追求有效規避長天期利率不確定性所引發的價格波動風險。

對於一般投資人來說，渣打提供基礎戰術性資產配置，整體而言，股優於債，股票部位可配置約 54%，其中美股占比 37% 仍為重倉、亞股 7%、歐洲 (英國除外)6%、日股 3%；債券市場建議配置約 35%，其中，成熟市場投資級公司債可配置約 10%、成熟市場投資級政府債 9%、新興市場美元政府債與亞洲美元債各為 5%、新興市場當地貨幣政府債約 4%。至於黃金可配置約 7%，現金部位不用提高太多，維持約 3% 即可。