識詐更easy！櫃買證交攜手優化公開資訊「反詐專區」 語音動畫助攻精準打詐

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-09 20:09

為因應日益多元的金融投資詐騙案件，櫃買中心與台灣證券交易所聯手將原設於公開資訊觀測站的「反詐騙聯防行動專區」全面升級，轉化券商第一手真實案例為防護網，獨立建置全新的「證券反詐騙聯防行動專區」，透過互動式統計圖表、圖文案例拆解與語音播放功能，提升資訊的易讀性與傳播力，協助從高齡長輩到年輕學子皆能精準掌握盛行的詐騙樣態，構築更嚴密的投資安全防線 。

識詐更easy！櫃買證交攜手優化公開資訊「反詐專區」 助攻精準打詐 （圖：TWSE）

櫃買中心指出，過去反詐騙資訊存在揭露限制，優化後的專區打破隔閡，讓第一手真實案例能及時轉化為投資者的「防護盾牌」 。專區特別增設「互動式統計圖表」，方便使用者掌握詐騙動向；「精選詐騙案例」則以生動圖文解析話術，並輔以語音功能，讓宣導更加無障礙 。

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此外，專區也集結了最新的防詐資源，包含宣導影片以及周邊單位反詐專區的連結，促進市場參與者更廣泛地接觸反詐訊息 。