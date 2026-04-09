鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-09 15:52

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (9) 日公告 3 月營收 151.5 億元，創同期新高，月增 40%、年增 19.2%，第一季營收 374.88 億元，也是同期最佳，季減 5%、年增 8.8%，公司表示，接單出貨比 (B/B Ratio) 持續維持高水位。

樺漢說明，三大事業體 3 月營收表現亮眼，工控物聯網業務受惠於全球零售與金融智慧化需求回升，營收達 173.9 億元，年增 8.2%；智慧軟體與方案營收為 57.9 億元，年增 12.7%。

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智慧工廠與廠務營收達 143.1 億元，年增 7.9%，主要反應北美等地半導體高科技廠務工程進度推進，帶動高科技設備材料銷售、整合系統及客製化設備研發製造等業務成長，第一季整體營收表現整體符合預期。

樺漢表示，邊緣 AI（Edge AI）應用持續落地至全球區域智慧製造、智慧金融、零售、邊緣運算系統等場景，推動工控物聯網與智慧軟體與方案業務成長。另外歐美智慧零售滲透率也正實質反映於樺漢營收表現上。