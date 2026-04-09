鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-09 18:50

儘管美國與伊朗達成短期停火協議，但中東局勢依然高度緊張。當地時間周四 (9 日)，伊朗軍方公開表示已做好「長期戰爭」的準備，同時至關重要的荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 仍處於實質封鎖狀態，全球能源供應與經濟安全面臨嚴峻挑戰。

伊朗軍方發言人周四強調，雖然希望能達成停火協議，但若談判失敗，伊朗已做好應對長期戰爭的心理與物資準備。伊朗原子能組織主席伊斯拉米更直言，美國限制其鈾濃縮計劃的要求是「無法實現的幻想」，並稱美方的停火要求實際上是其策略失敗的表現。

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此外，伊朗軍方宣稱擊落了至少一架「敵方先進戰鬥機」，儘管未說明具體國籍，但此舉顯示其軍事對抗態勢並未因停火協議而放緩。

在另一條戰線上，以色列與黎巴嫩真主黨的衝突持續擴大。以軍宣布在行動中擊斃了真主黨領導人領袖卡西姆 (Naim Qassem) 的親信顧問兼私人秘書，即其親侄子哈希 (Ali Yusuf Harshi)。以軍第 98 師也擴大了在黎南部的地面行動，宣稱已控制部分地區並繳獲大量武器。

做為回應，真主黨向以色列定居點發射火箭彈，並批評以色列違反停火協議，強調襲擊將持續至美以停止軍事行動為止。

受戰事影響，荷姆茲海峽目前仍基本封鎖。正常時期每日約有 135 艘船隻通行，現今卻有超過 800 艘貨船被困波斯灣內。由於伊朗要求過境船隻必須獲得許可，且安全威脅未除，馬士基 (Maersk) 等主要航運公司仍持觀望態度。此情況直接導致國際油價走高，布蘭特原油價格已回升至每桶 97.7 美元。

對於美伊的脆弱停火，阿拉伯聯合大公國 (UAE) 表示懷疑，要求伊朗必須承諾無條件重新開放荷姆茲海峽，並為戰爭造成的損失負責。西班牙首相桑切斯則強烈譴責以色列對黎巴嫩的「猛烈攻擊」違反國際法。