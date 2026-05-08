汎瑋Q1 AI技術成功轉向、高毛利產品出貨提升 單季獲利年增66.34%

鉅亨網記者黃皓宸 2026-05-08 20:45

電子機能材料廠汎瑋 (6967-TW) 今 (8) 日公告今 (2026) 年第 1 季財報及 4 月營收，汎瑋首季雖為傳統電子產業淡季，但受惠 AI 技術由生成式轉向「代理型人工智慧 (Agentic AI)」趨勢下，單季稅後純益 2,608.6 萬元、季減 7.27%、年增 66.34%。汎瑋表示，受惠高毛利產品出貨提升與接單優化，帶動整體獲利及毛利率、營益率都較去年同期提升。

Q1受惠AI技術成功轉向、高毛利產品出貨提升，汎瑋單季獲利年增66.34%。(圖:鉅亨網資料照)

汎瑋第 1 季合併營收為 3.79 億元、季減 2.82％、年增 28.66％；稅後純益 2,608.6 萬元、季減 7.27%、年增 66.34%，EPS 為 1.07 元優於去年；毛利率為 26.72%、季增 0.7 個百分點、年增 0.8 個百分點；營益率 9.15%、季增 1.3 個百分點；淨利率 6.88％、季減 0.3 個百分點、年增 1.5 個百分點。

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汎瑋表示，第 1 季雖為傳統淡季，但在 AI 技術成功轉向趨勢下，市場對高效能運算基礎建設的需求不減反增。在營收結構，來自 AI 伺服器、電動車及工業電腦等利基型應用比重持續攀升，年增 12.02 個百分點、達 24.53％。

另受惠高毛利產品出貨比重提升與接單結構優化，帶動汎瑋單季整體毛利率、營益率均較去年同期提升，展現公司持續深化高階電子功能性材料市場布局與營運體質優化成果。

汎瑋亦公告 4 月營收為 1.29 億元、月減 18.65％，年增 9.6％，延續首季成長態勢，受惠 AI 資料中心、高算力平台、高速運算設備與工業電腦客戶需求持續擴增，加上部分客戶新專案開始進入量產與拉貨階段， 帶動高階功能性材料出貨穩定提升。

汎瑋觀察，隨著全球 AI 應用正式由雲端大型模型逐步延伸至邊緣 AI、代理型 AI 與高算力資料中心架構，整體伺服器產業已進入新一輪升級週期，尤其 AI 伺服器因具備較高運算需求與產品單價，供應鏈資源持續向高階 AI 平台集中，使相關高階材料、散熱模組與高速傳輸應用需求同步受惠。

汎瑋近年除了持續投入高導熱、超薄型與高可靠度材料研發外，亦同步推動自動化製程與智慧製造管理，提升產品一致性與產能彈性，並積極配合客戶於 AI 伺服器、液冷散熱、浸沒式冷卻與高速運算平台等應用需求開發客製化解決方案。