鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-07 16:34

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (7) 日公告 3 月營收 76.99 億元，創歷史單月新高，月增 36.8%、年增 21.7%；第一季營收 203.85 億元，單季營收首度突破 200 億元，創單季最佳，季增 13.7%、年增 17.5%，遠優於公司預期。

研華Q1營收突破200億元創新高 接單續升溫展望樂觀。(鉅亨網資料照)

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，各主要市場對邊緣 AI 應用之實質落地需求暢旺，加上預期漲價效應促使客戶下單更趨積極，推升今年以來營運動能，目前公司整體及三大區域接單出貨比 (B/B ratio) 均較上季持續成長，整體營運展望樂觀。

‌



研華說明，3 月營收以區域別來看，北美、歐洲、中國、台灣、韓國及新興市場皆成長動能強勁，較去年同期雙位數增長，分別成長 21%、14%、40%、72%、55% 及 20%；日本市場則表現持平。

各事業群表現而言，智能系統事業群及物聯網自動化事業群皆呈現雙位數成長，分別年增 26% 及 19%；智能服務事業群較去年同期小幅衰退；嵌入式事業群整體年增 18%，其中嵌入式運算與周邊系統及應用電腦事業群分別增長 31% 及 2%。

累計前三月營收來看，研華表示，北美、歐洲、中國、台灣及韓國市場表現佳，較去年同期雙位數增長，分別成長 13%、19%、38%、75% 及 44%；新興市場個位數年增 6%；僅日本市場較去年同期個位數小幅衰退。