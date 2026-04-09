鉅亨網新聞中心 2026-04-09 09:26

台股 3 月歷經大怒神走勢，4 月迎來 ETF 除息大戲，市場資金轉向「穩定現金流＋成長潛力」兼具標的。在眾多台股 ETF 中，富蘭克林華美投信旗下的 FT 臺灣 Smart(00905-TW) 異軍突起，不吃老本的超高年化配息率，成為投資人討論度最高的大黑馬。

統計至 4 月 8 日，FT 臺灣 Smart(00905-TW) 不僅近一年報酬率狂飆 88.56% 打敗大盤，年化配息率更是直衝 12%，更重要的是，配息來源主要來自「選股實力」帶來的資本利得。市場專家分析，新一代市值型 ETF (00905-TW) 成功解決元大台灣 50(0050-TW)、富邦台 50(006208-TW) 等傳統市值型 ETF 的兩大盲點：過度依賴單一權值股、缺乏聰明選股機制。

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​盲點一：成也台積敗也台積？權重上限優化提高抗震力

​傳統市值型 ETF 主要依賴市值大小加權，導致台積電持股比例往往高達 50% 以上。好處是投資人能享受「護國神山」的成長，卻也面臨風險過度集中的困擾，一旦權王陷入盤整，整體績效便相對落後。FT 臺灣 Smart(00905-TW) 則在設計時，對單一個股設定 30% 權重上限。

以台股 3 月股災為例，台積電股價跌 11.78%，加權指數暴跌 10.42%，而最具代表性的市值型 ETF –元大台灣 50(0050) 雖有 ETF 多檔成分股分散效果，仍下跌 10.84% 慘過大盤，但 FT 臺灣 Smart(00905-TW) 同期間僅跌 9.17%，較 0050 抗跌 1.67 個百分點。

​盲點二：被動追蹤落後市場？聰明因子優化報酬率

傳統 ETF 篩選成分股主要看市值大小，FT 臺灣 Smart(00905-TW) 引入聰明的「Smart Beta」多因子選股策略，透過「價值」、「品質」與「動能」三大指標進行動態配置。在篩選流程上，除基本的流動性檢驗，更嚴格審視成分股的 EBITDA（（稅前息前折舊攤銷前獲利）、ROE（股東權益報酬率）等核心指標，優化篩選邏輯，讓 FT 臺灣 Smart(00905-TW) 在今年首季台股劇烈波動之際，不僅抗跌，甚至在反彈時更具爆發力。

統計至 4 月 8 日，加權指數過去一年反彈 82.95%，但 FT 臺灣 Smart(00905-TW) 同期間彈升 88.56%，超越大盤 5.61 個百分點。

​有賺再配不吃老本 資本利得撐起 12% 高息

進一步檢視 4 月除息的台股 ETF 中，FT 臺灣 Smart(00905-TW) 與 中信臺灣智慧 50（00912-TW) 年化配息率均超過 12%，為 4 月除息潮的領先族群。而在優化篩選成分股的策略下，FT 臺灣 Smart(00905-TW) 這次配息多為資本利得，「有賺再配」模式有效避免「配發本金（收益平準金化）」的疑慮，「不吃老本」解決台股 ETF 配息痛點。

對於追求資產穩定成長，又希望有現金流回饋的長線投資者來說，市值型 ETF 能具備如此穩健且高品質的配息能力，實屬難得。

趕上除息列車 最後買進日 4 月 17 日

展望後市，美國與伊朗戰爭何時走向終戰撲朔迷離，全球通膨與地緣政治不確定性仍存。在震盪行情中，選擇具備 Smart Beta 進階選股機制、配息來源健康且能跑贏大盤的 FT 臺灣 Smart(00905-TW)，將是 2026 年第 2 季穩健布局首選。