鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-09 10:40

《Politico》引述三名知情人士報導，明尼阿波利斯聯準銀行顧問 Chris Phelan，是最有可能出任美國總統川普新任首席經濟顧問的人選。

傳Fed經濟學家Phelan，有望接掌川普首席經濟顧問(圖：Shutterstock)

若獲提名並經參議院確認，擁有芝加哥大學博士學位的 Phelan，將出任白宮經濟顧問委員會 (Council of Economic Advisers, CEA) 主席。

‌



他將接替米蘭 (Stephen Miran)，其已於 2 月正式卸任，但實際上在去年 9 月被確認出任聯準會理事會空缺席位後，便已離開該職務。

此後，白宮經濟顧問委員會副主席 Pierre Yared 一直擔任代理主席。該委員會在白宮內部扮演經濟智庫的角色。

Phelan 可能獲提名之際，正值川普在經濟議題上的支持度持續下滑，尤其是在中東戰事推升汽油價格之後。同時，政府也正在評估政策與溝通策略，以回應選民對生活成本上升的關切。