營收速報 - 增你強(3028)3月營收75.15億元年增率高達125.18％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為177.22億元，累計年增率95.93%。
最新價為54.8元，近5日股價上漲8.73%，相關電子通路上漲4.35%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2252 張
- 外資買賣超：+2258 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|75.15億
|125%
|96%
|26/2
|38.28億
|45%
|-40%
|26/1
|63.78億
|109%
|79%
|25/12
|35.59億
|25%
|-3%
|25/11
|36.64億
|24%
|-6%
|25/10
|39.16億
|37%
|-4%
增你強(3028-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為各種電子零件、組件之進出口業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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