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鉅亨速報

營收速報 - 增你強(3028)3月營收75.15億元年增率高達125.18％

鉅亨網新聞中心

增你強(3028-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣75.15億元，年增率125.18%，月增率96.3%。

今年1-3月累計營收為177.22億元，累計年增率95.93%。

最新價為54.8元，近5日股價上漲8.73%，相關電子通路上漲4.35%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2252 張
  • 外資買賣超：+2258 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 75.15億 125% 96%
26/2 38.28億 45% -40%
26/1 63.78億 109% 79%
25/12 35.59億 25% -3%
25/11 36.64億 24% -6%
25/10 39.16億 37% -4%

增你強(3028-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為各種電子零件、組件之進出口業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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