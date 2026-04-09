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鉅亨速報

營收速報 - 華建(2530)3月營收1.51億元年增率高達1040.72％

鉅亨網新聞中心

華建(2530-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣1.51億元，年增率1040.72%，月增率17920.93%。

今年1-3月累計營收為1.87億元，累計年增率15.56%。

最新價為23.5元，近5日股價下跌-3.82%，相關建材營造上漲1.28%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-748 張
  • 外資買賣超：-1204 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+456 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 1.51億 1041% 17921%
26/2 84萬 -98% -98%
26/1 3,522萬 -67% -46%
25/12 6,469萬 -95% 214%
25/11 2,064萬 -86% -63%
25/10 5,536萬 -72% -28%

華建(2530-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓出租出售業務。委託營造廠商興建國民住宅出租出售業務。房屋租售之介紹業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收華建

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