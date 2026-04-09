營收速報 - 華建(2530)3月營收1.51億元年增率高達1040.72％
鉅亨網新聞中心
華建(2530-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣1.51億元，年增率1040.72%，月增率17920.93%。
今年1-3月累計營收為1.87億元，累計年增率15.56%。
最新價為23.5元，近5日股價下跌-3.82%，相關建材營造上漲1.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-748 張
- 外資買賣超：-1204 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+456 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|1.51億
|1041%
|17921%
|26/2
|84萬
|-98%
|-98%
|26/1
|3,522萬
|-67%
|-46%
|25/12
|6,469萬
|-95%
|214%
|25/11
|2,064萬
|-86%
|-63%
|25/10
|5,536萬
|-72%
|-28%
華建(2530-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓出租出售業務。委託營造廠商興建國民住宅出租出售業務。房屋租售之介紹業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- AI讓熱門科系大洗牌？104調查：填大學志願3大關鍵：跨域、興趣和錄取率
- 富強鑫Q1營收突破10億元年增近3% 接單結構邁向高值化
- 主升段訊號浮現！AI帶動半導體進入「無淡季」時代
- 勤誠各產品線需求旺 Q1淡季不淡營收年增逾7成創新高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇