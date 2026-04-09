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鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估上修至33.63元，預估目標價為1080元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對金像電(2368-TW)做出2026年EPS預估：中位數由33.46元上修至33.63元，其中最高估值41.51元，最低估值26.84元，預估目標價為1080元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值41.51(41.51)68.3885.24
最低值26.84(26.84)3485.24
平均值33.64(33.5)49.0485.24
中位數33.63(33.46)47.1185.24

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值100,933,130159,195,100191,681,450
最低值82,540,000115,516,000191,681,450
平均值91,405,250124,542,560191,681,450
中位數90,826,520118,032,000191,681,450

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS9,606,5315,615,6073,528,5924,567,875
營業收入
(單位：新台幣千元)		60,003,75838,951,89030,043,95032,785,064

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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