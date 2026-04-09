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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對國巨(2327-TW)做出2026年EPS預估：中位數由15.72元上修至16.18元，其中最高估值18.64元，最低估值13.79元，預估目標價為350元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|18.64(18.64)
|23.72
|26.33
|最低值
|13.79(13.79)
|16.1
|19.16
|平均值
|15.84(15.81)
|19.32
|22.75
|中位數
|16.18(15.72)
|18.82
|22.75
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|183,850,800
|219,469,250
|241,832,960
|最低值
|149,744,650
|162,707,090
|165,555,480
|平均值
|160,833,140
|182,378,280
|203,694,220
|中位數
|159,033,500
|180,123,000
|203,694,220
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|23,634,229
|19,356,484
|17,468,846
|22,730,465
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|132,930,016
|121,667,329
|107,609,336
|121,086,925
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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