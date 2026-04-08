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截至台北時間2026年4月9日07:55，彙整前一日公布3月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計55家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|緯創-電腦及週邊設備業
|3,330.43億
|117.7%
|華邦電-半導體業
|145.01億
|91.5%
|廣達-電腦及週邊設備業
|3,628.03億
|88.4%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|永光-化學工業
|8.37億
|73.0%
|英業達-電腦及週邊設備業
|875.63億
|71.9%
|榮成-造紙工業
|41.45億
|68.7%
截至目前，已公布3月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達55家。其中營收年增大於 25％有20家，年增小於-20％有4家。
3月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|20家
|大於50億
|>= 0%
|23家
|大於50億
|< 0%
|8家
|大於50億
|<= -20%
|4家
3月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|南亞科-半導體業
|181.70億
|560.0%
|緯創-電腦及週邊設備業
|3,330.43億
|117.7%
|旺宏-半導體業
|44.22億
|96.5%
|華邦電-半導體業
|145.01億
|91.5%
|太子-建材營造業
|10.87億
|90.4%
3月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|宏達電-通信網路業
|3.34億
|111.0%
|明泰-通信網路業
|24.98億
|93.8%
|太子-建材營造業
|10.87億
|79.8%
|永光-化學工業
|8.37億
|73.0%
|英業達-電腦及週邊設備業
|875.63億
|71.9%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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