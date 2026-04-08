鉅亨網編譯許家華 2026-04-09 04:37

在中東局勢出現緩和跡象之際，國際油價周三 (8 日) 大幅下挫，跌破每桶 100 美元關卡。市場對於美國總統川普與伊朗達成為期兩週停火協議後，荷姆茲海峽有望重新開放的預期，成為油價急跌的主要推力。

布蘭特 (Brent) 原油期貨重挫 14.52 美元，跌幅達 13.29%，收在每桶 94.75 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 則大跌 18.54 美元，跌幅 16.41%，收報每桶 94.41 美元。

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分析指出，市場預期此前因衝突而滯留的能源供應將隨海峽恢復通行而釋放，帶動價格快速回落。

Lipow Oil Associates 創辦人 安德魯 · 利波 (Andrew Lipow) 表示，油價下跌反映市場對航運恢復與供應回流的樂觀預期，但同時也對停火協議的穩定性保持警惕，認為局勢仍屬高度脆弱。

川普在最後期限前改變立場，原先威脅若伊朗未開放海峽將對其民用基礎設施發動攻擊，但隨後宣布暫停行動並達成停火。他在社群媒體表示，這將是一項「雙向停火」，並強調美方將與伊朗展開合作，討論關稅與制裁鬆綁議題。荷姆茲海峽為全球關鍵能源通道，約占全球每日石油供應的 20%。

儘管市場情緒轉向樂觀，區域衝突仍未完全降溫。以色列當日對黎巴嫩發動自衝突爆發以來最猛烈的空襲，儘管真主黨暫停對以色列北部的攻擊並遵守停火安排。伊朗國會議長 穆罕默德 · 巴蓋爾 · 卡利巴夫 (Mohammad Baqer Qalibaf) 則表示，停火協議中的多項條款在正式談判前即遭破壞，包括黎巴嫩停火遭違反、無人機進入伊朗領空，以及伊朗濃縮鈾權利遭否認，認為在此情況下推動雙邊談判並不合理。

航運方面情勢依舊緊張。業界消息指出，伊朗海軍已警告，任何未經德黑蘭許可試圖通過荷姆茲海峽的船隻，可能面臨被摧毀風險，顯示該航道實際上仍處於封鎖狀態。伊朗此前表示，若對其攻擊停止，將允許船隻在與武裝部隊協調下安全通行兩週。

有參與談判的伊朗高層官員透露，伊朗可能在周四或周五有限度開放海峽，為美伊雙方在巴基斯坦舉行的會談鋪路。市場分析認為，航運恢復與否將成為談判關鍵議題之一。在通行尚未明確恢復前，油價仍可能維持高於戰前水準。

此外，停火後數小時內，伊朗仍對沙烏地阿拉伯東西石油管線發動攻擊，該管線為衝突期間唯一可用的原油出口通道。多個波灣國家亦通報偵測到飛彈與無人機活動，並對民眾發布避難警告，顯示地區安全風險尚未解除。

另一方面，美國能源資訊署 (EIA) 公布數據顯示，截至 4 月 3 日當週，美國原油庫存增加 310 萬桶至 4.647 億桶，遠高於市場預期的增加 70.1 萬桶，進一步加劇油價跌勢。