鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-09 10:52

人工智慧浪潮正重新定義人才價值，連帶衝擊大學入學志願版圖。104 人力銀行（3130-TW）觀察發現，隨輝達（NVDA-US）執行長黃仁勳拋出文科生將成 AI 時代新貴的觀點，今年大學申請入學出現顯著的「鐘擺效應」。以台灣大學為例，橫跨傳播與生物科學的生傳系意外超車電機、化工等傳統熱門科系，成為今年最大黑馬。職涯永續長王榮春分析，選填志願已從單一專業導向轉為策略布局，跨域彈性、個人興趣及錄取機率成為考生平衡上榜把握度與未來發展性的三大關鍵指標。

黃仁勳日前受訪時大膽預言，英語系與人文學科將在 AI 時代「血洗」電腦科學，成為真正的科技新貴，這番言論引發教育界與產業高度關注。時值大學申請入學進入第二階段面試與錄取關鍵期，熱門科系的版圖似乎正經歷一場無形的洗牌。

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104 人力銀行職涯永續長王榮春指出，過去考生選填志願多以高薪職務或熱門產業為唯一指標，但近年來，考量上榜機率的「科系操盤策略」變得更為明顯。

王榮春分析，選系行為常存在「錄取率循環」。當前一年某科系門檻過高、競爭過於激烈時，下一年的考生往往會轉向錄取機會較高的科系以求穩健上榜。此外，時代環境的需求常讓冷門科系一夕翻身，如 2021 年疫情期間公衛與醫工系爆紅；而 2022 年至 2025 年間，具備應用導向與出路延伸性高的校系最受青睞。雖然 2025 年考生仍高度鎖定 AI 相關的工程、電機與資管等技術學門，但隨著程式碼能交給 AI 生成，2026 年文科是否會因研發技術通膨而轉熱，已成為觀察重點。

今年最引人注目的現象，莫過於台大生傳系的崛起。該系橫跨傳播、農業、生物與社會科學，王榮春認為，這種「類不分系」的跨域整合特質，提供了極佳的延展性。學生可依興趣搭配雙主修或微學程，自主組合能力方向，不會過早被單一專業限制。這種「進可攻、退可守」的特徵，正符合現代考生在面對 AI 變局時，傾向選擇風險低、彈性高的策略。