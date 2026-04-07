鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-07 10:43

隨著 AI 技術全面進入產業落地期，社會新鮮人踏入職場的第一份工作，可望直接躋身 AI 新貴行列 。104 人力銀行（3130-TW）數據顯示，新鮮人積極投入 AI 職務，應徵人數年成長 46% 。2026 年第一季歡迎新鮮人的 AI 相關工作機會已突破 6.7 萬個，其中有 62% 不限科系，顯見 AI 已成為橫跨文理組的職場通識 。只要掌握 AI 應用能力，無論理組或文組生，都能為自己的職涯鍍金 。

文科生搶當AI新貴！104調查：6.7萬AI職缺逾6成不限科系 應用端「超車」研發職。（圖：shutterstock）

根據 104 人力銀行觀察，2026 年第一季 AI 工作機會中，以電子資訊、軟體及半導體業釋出 3 萬個工作機會居冠 。其次為一般製造業釋出 1 萬個職缺，看中年輕人對於自動化設備的快速上手能力 。批發、零售及傳直銷業則釋出 5 千個機會，期盼借重 AI 原住民對趨勢的敏銳度，導入 AI 提升營運效率 。

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在職務類型方面，企業對應用端的需求正逐步超越技術研發 。資訊軟體系統類以 1.3 萬個工作機會位居第一 。操作技術維修類與客服門市業務類則各有 8 千個職缺，雙雙超越研發類的 7 千個 。這顯示新鮮人靈活的數位工具應用能力，已成為企業數位轉型的關鍵力量 。

學科分布則進一步打破 AI 僅限理工科的迷思 。在 6.7 萬個職缺中，不限科系佔 4.1 萬個為最多 。指定學科中，工程學科 2.4 萬個、數學及電算機科學 1.3 萬個、商業管理學科則有 9 千個 。這反映出「理工研發技術、商管落地應用」的發展軌跡，商管學科應徵表現尤為活躍 。