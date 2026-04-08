鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-08 19:24

2026 年走過第一季，全球金融市場在經歷中東地緣政治波動後，迎來新的投資契機。群益投信今 (8) 日釋出 2026 年第二季投資展望，隨著美伊雙方達成兩周停戰協議，市場避險情緒降溫，油價回落至每桶 95 美元附近，投資重心重新回歸基本面。其中，台股在 AI 產業趨勢帶動下，獲利預期具備上修空間，包括先進封裝、載板、光通訊及測試介面等 AI 子產業，將成為第二季配置的重點族群。

美伊停戰2周 群益投信Q2展望：台股獲利上修可期 聚焦四大AI驅動成長族群。(鉅亨網資料照)

群益投信表示，台灣經濟成長動能維持高檔，主計總處已將今年經濟成長率上修至 7.71%。受惠於 AI 資本支出持續擴大，2026 年全球相關支出預期將達到 3000 億美元，將進一步推升台灣 GDP 表現，甚至有機會超越 2025 年的水準。

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在資金面部分，台灣超額儲蓄持續增加，為股市提供穩定資金來源。雖然外資在三月一度因戰爭疑慮大舉賣超台股，但隨地緣風險緩解，近期已出現百億元規模的回補。由於台灣是全球 AI 供應鏈的核心，群益投信預期外資回補動能將既快且猛，對指數後市持正向看法。

針對台股產業投資布局，群益中小型股基金經理人周立民建議聚焦 AI 驅動的技術升級族群，首先是先進封裝 (CoWoS)，台積電法說會即將召開，市場預期 2 奈米與 3 奈米製程將維持強勁成長，供應緊缺的情況將帶動相關設備與供應鏈價格提升。

第二為測試介面，隨著 AI 晶片朝向大尺寸、高功耗及異質整合發展，測試介面在確保良率上的重要性大幅提升，測試成本佔比預計從傳統的 10% 提升至 20% 以上 。

第三是 ABF 載板，封裝尺寸擴大增加載板單位面積需求，加上製程難度提升導致良率下滑，進一步推升市場需求，且具備漲價題材。

最後則是光通訊，算力需求爆發導致資料中心內部傳輸出現瓶頸，傳統銅線轉向光纖已成不可逆趨勢，800G 及 1.6T 規格模組需求快速增長，矽光子及 CPO 技術將是長期觀察重點。