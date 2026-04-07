鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-07 18:09

台股歷經動盪的 3 月，但 ETF 投資熱度未見降溫，據集保結算所統計至 4/2 當周，最強指標元大台灣 50(0050-TW) 單月暴增逾 42 萬人，總投資人數達 274.5 萬人，穩居人氣王寶座，並改寫台股 ETF 全新紀錄。

統計 3 月 ETF 投資人數增加排行，0050 以單月新增 42.1 萬人改寫歷年來單月新高紀錄，今年異軍突起的凱基台灣 TOP50(009816-TW) 單月也激增 33.8 萬名投資人居次，主動統一台股增長 (00981A-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW) 分別增加 15 萬、14 萬人，富邦科技 (0052-TW) 月增 7.5 萬人，而甫分割完成恢復交易的元大台灣 50 正 2(00631L-TW) 亦增加 6.7 萬人。

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法人分析，雖美伊戰事造成震盪，但 AI 需求保持強勁，台股企業做為供應鏈中心，高度受惠全球產業架構，在出口強勁下，包括國發會、主計總處連續上修台灣 2026 GDP 成長率預期。未來隨著戰事趨緩，資金重回軌道後，依過往歷史經驗將持續由龍頭權值股優先受惠。

0050 擁有不錯過台股漲勢之特色，且在資金青睞權值股下，自 AI 起步成長的 2023 年以來至 2026/3/20，臺灣 50 指數累積含息總報酬 208.8%，勝出大盤含息報酬率 160.7% 約 48 個百分點。

這股長期投資 0050 的力道，也持續年輕化。觀察 3 月份 0-19 歲新增開戶 4.7 萬，20-30 歲新增開戶 4.9 萬，均較 2 月約倍數成長；國內最大證券業者元大證券也公布，2025 年 12 歲以下兒童開戶年增率突破 3 成，0050「穩居兒童 / 爸媽最愛存股標的」。

另外，00631L 於近期完成分割後，1 張價格約 20 元上下持續吸引小資湧進，可望再為 ETF 掀起更高的交易熱度。

鉅亨網記者陳于晴製表