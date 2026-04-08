鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-08 15:50

美國總統川普宣布美伊戰事停火兩周，台股迎來報復性反彈，今 (8) 日大漲 1531.56 點，創史上第二大漲點紀錄。加權指數雖然尚未回到 35000 點，但已有多檔主動台股 ETF 率先創高；至於被動台股原型 ETF 創收盤新高的則有元大富櫃 50(006201-TW)、國泰台灣科技龍頭 (00881-TW)、中信小資高價 30(00894-TW)、中信上櫃 ESG30(00928-TW) 等。若以近一年績效而言，以 00894 的 124.57% 居冠。

川普TACO點火台股！主被動ETF搶先創高 00894年報酬124%稱冠。(鉅亨網資料照)

美國總統川普第二任就職以來，每逢「四月」就要為全球資本市場帶來震撼教育，去年 4 月 9 日宣布對等關稅暫緩課徵；今年 4 月 8 日宣布美伊戰爭暫緩二周，都讓股市迎來暴力反彈。但川普的 TACO，也讓投資人半信半疑，擔心是否又是愚人節的玩笑。不過，今日亞股普遍買單川普的停戰言論，包含、日、韓、台股都大漲逾 4%，顯示投資人迫切期待美伊戰事終止。

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觀察今日台股表現，強勢族群依舊為載板、光通訊及散熱、低軌衛星等族群。值得一提的是，前陣子相對弱勢的記憶體族群今日同步大漲，包含群聯、旺宏、宜鼎等都漲停鎖死，南亞科與華邦電都有半根漲停以上的漲幅，資金看似有外溢跡象。法人認為，若美伊戰事確定結束、且轉強族群越來越多，則台股有望翻多。

值得一提的是，櫃買指數已領先加權指數創近 20 餘年新高，有機會挑戰 1997 年的 348 點歷史高點，凸顯台灣 AI 供應鏈在 AI 浪潮與美中科技戰下受惠極深，也是這波全球股市回檔中仍相對強勢的主因。台股強勢也反映在台股 ETF 上的表現上，觀察近一年掛牌的主動台股 ETF，除了最新掛牌的主動兆豐台灣豐收 (00996A-TW) 外，幾乎全數創下掛牌新高，凸顯投信經理人主動選股的精準眼光與爆發力。

不過，傳統被動型 ETF 表現也不遑多讓，今日漲幅前三名的台股原型 ETF 為台新台灣 IC 設計 (00947-TW) 的 7.29%、00894 的 7.09%，以及野村台灣新科技 50(00935-TW) 的 6.81%，漲幅不輸主動台股 ETF。其中 00894 經過對等關稅與美伊戰爭洗禮，近一年報酬率達 124.57%，為台股原型 ETF 績效冠軍。

中國信託投信表示，台灣能在關稅新秩序中走出獨立行情，關鍵在於 AI 時代不可或缺的高科技供應能力。台灣企業掌握全球約 90% 的 AI 伺服器生產市占、並握有約 70% 的半導體代工市占，使台灣在 AI 伺服器與半導體等關鍵品項上具備替代性低的競爭條件。

同時，台灣官方統計顯示 2025 年整體出口成長 34.8%，且部分科技相關產品未被納入關稅涵蓋範圍，讓台灣得以避開額外的對美貿易成本壓力。在此背景下，去年 4 月至今年 1 月台美貿易總額亦同步增加 68.4%，凸顯雙方經濟安全與供應鏈連結持續加深。

00894 經理人韓聖弘表示，00894 追蹤的投資主題聚焦台股中具代表性的「高價、強勢」族群，透過指數化選股機制，將投資方向對準受惠 AI、半導體與高效能運算 (HPC) 等長線趨勢的核心成分，協助投資人以一檔 ETF 掌握台股結構性成長動能。

展望後市，韓聖弘指出，近期美伊衝突引發全球股市波動，短線修正難免，但台股年初以來表現仍相當強勁，市場情緒回穩後的反彈力道不容小覷，尤其當市場主流趨勢明確時，聚焦強勢族群的策略更有機會在波段行情中脫穎而出。