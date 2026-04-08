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鉅亨速報

營收速報 - 永光(1711)3月營收8.37億元年增率高達28.15％

鉅亨網新聞中心

永光(1711-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣8.37億元，年增率28.15%，月增率72.99%。

今年1-3月累計營收為20.45億元，累計年增率5.38%。

最新價為33.35元，近5日股價下跌-7.15%，相關化學工業上漲1.18%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-14052 張
  • 外資買賣超：-14079 張
  • 投信買賣超：+523 張
  • 自營商買賣超：-496 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 8.37億 28% 73%
26/2 4.84億 -25% -33%
26/1 7.24億 13% 10%
25/12 6.60億 -9% 12%
25/11 5.90億 -11% 1%
25/10 5.84億 -9% -6%

永光(1711-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為色料化學品,特用化學品,電子化學品,碳粉產品,醫藥化學品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收永光

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