營收速報 - 永光(1711)3月營收8.37億元年增率高達28.15％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為20.45億元，累計年增率5.38%。
最新價為33.35元，近5日股價下跌-7.15%，相關化學工業上漲1.18%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-14052 張
- 外資買賣超：-14079 張
- 投信買賣超：+523 張
- 自營商買賣超：-496 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|8.37億
|28%
|73%
|26/2
|4.84億
|-25%
|-33%
|26/1
|7.24億
|13%
|10%
|25/12
|6.60億
|-9%
|12%
|25/11
|5.90億
|-11%
|1%
|25/10
|5.84億
|-9%
|-6%
永光(1711-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為色料化學品,特用化學品,電子化學品,碳粉產品,醫藥化學品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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