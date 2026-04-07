盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報7836.67點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間07日10:56，費城半導體下跌79.43點（或1%），暫報7836.67點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.83%
- 近 1 月：+5.34%
- 近 3 月：+3.47%
- 近 6 月：+16.86%
- 今年以來：+11.76%
焦點個股
費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌6.44%；格羅方德(GFS-US)下跌2.64%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌2.58%；美光科技(MU-US)下跌2.51%；高通(QCOM-US)下跌2.45%。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.08%，報64.63美元
- 盤中速報 - 蘋果(AAPL-US)大跌5%，報245.91美元
- 盤中速報 - CVS保健(CVS-US)大漲5.02%，報76.96美元
- 盤中速報 - 安謀控股公司(ARM-US)大跌6.78%，報138.68美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇