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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報7836.67點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間07日10:56，費城半導體下跌79.43點（或1%），暫報7836.67點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+10.83%
  • 近 1 月：+5.34%
  • 近 3 月：+3.47%
  • 近 6 月：+16.86%
  • 今年以來：+11.76%

焦點個股


費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌6.44%；格羅方德(GFS-US)下跌2.64%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌2.58%；美光科技(MU-US)下跌2.51%；高通(QCOM-US)下跌2.45%。

部分成分股表現相對穩健，博通(AVGO-US)上漲3.07%；英特爾(INTC-US)上漲2.3%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體7847.45-0.87%
安謀控股公司140.19-5.77%
格羅方德42.97-1.47%
邁威爾科技106.92-2.37%
美光科技370.01-2.05%
高通122.87-2.27%
博通326.09+3.71%
英特爾51.7699+1.95%

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