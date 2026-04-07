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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報7994.94點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日03:55，費城半導體上漲78.83點（或1%），暫報7994.94點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+10.83%
  • 近 1 月：+5.34%
  • 近 3 月：+3.47%
  • 近 6 月：+16.86%
  • 今年以來：+11.76%

焦點個股


費城半導體成分股以博通(AVGO-US)領漲。博通(AVGO-US)上漲6.07%；英特爾(INTC-US)上漲4.06%；英特格(ENTG-US)上漲2.61%；和康電訊(MTSI-US)上漲1.84%；泰瑞達(TER-US)上漲1.67%。

部分成分股表現相對疲軟，安謀控股公司(ARM-US)下跌3.36%；科沃(QRVO-US)下跌1.9%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌1.87%；高通(QCOM-US)下跌1.39%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌1.03%。


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費城半導體8003.871.11%
博通333.97+6.21%
英特爾52.91+4.19%
英特格118.55+2.48%
和康電訊236.99+1.70%
泰瑞達320.48+1.60%
安謀控股公司143.86-3.30%
科沃77.78-2.08%
思佳訊半導體55.06-1.63%
高通124.07-1.32%
Onto Innovation Inc.219.11-0.93%

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