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鉅亨速報

盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲5.06%，報170.14美元

鉅亨網新聞中心

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間08日03:22股價上漲8.19美元，報170.14美元，漲幅5.06%，成交量4,510,087（股），盤中最高價170.20美元、最低價160.27美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+4.92%
  • 近 1 月：-1.88%
  • 近 3 月：-12.86%
  • 近 6 月：-23.82%
  • 今年以來：-12.08%

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美股美股盤中盤中速報Palo Alto Networks Inc

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費城半導體8003.871.11%
Palo Alto Networks Inc169.87+4.89%

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