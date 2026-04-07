盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大漲5%，報418.55美元
鉅亨網新聞中心
Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間08日03:15股價上漲19.94美元，報418.55美元，漲幅5%，成交量2,437,724（股），盤中最高價418.55美元、最低價395.58美元。
美股指數盤中表現
Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.88%
- 近 1 月：-7.08%
- 近 3 月：-13.03%
- 近 6 月：-19.63%
- 今年以來：-14.97%
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報7994.94點
- 盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲5.06%，報170.14美元
- 盤中速報 - 交易台(TTD-US)大跌5.09%，報21.08美元
- 盤中速報 - 博通(AVGO-US)大漲5.01%，報330.18美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇