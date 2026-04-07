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鉅亨速報

盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大漲5%，報418.55美元

鉅亨網新聞中心

Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間08日03:15股價上漲19.94美元，報418.55美元，漲幅5%，成交量2,437,724（股），盤中最高價418.55美元、最低價395.58美元。

美股指數盤中表現

Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+4.88%
  • 近 1 月：-7.08%
  • 近 3 月：-13.03%
  • 近 6 月：-19.63%
  • 今年以來：-14.97%

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美股美股盤中盤中速報Crowdstrike控股

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Crowdstrike控股423.23+6.18%

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