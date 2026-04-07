鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-07 22:10

由於一直未公開露面，有關伊朗最高領袖穆吉塔巴當前健康和安全狀況的消息眾說紛紜。

英國《泰晤士報》周一 (6 日) 援引一份據稱基於美以情報的外交備忘錄報導指出，穆吉塔巴目前處於昏迷狀態，正在聖城庫姆接受治療，他的「病情嚴重」到已無法參與任何國家決策。

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然而，這項說法至今仍未獲得任何一方證實，尤其受到伊朗官方的否認。

針對外界對上周穆吉塔巴身體狀況的猜測，伊朗外交部發言人巴加埃上周三 (1 日) 回應指出，穆吉塔巴身體健康，推遲公開露面是出於戰爭考量。

同一天，伊朗最高領袖辦公室同日也在社群媒體上發布了他的演講內容，顯示他仍在透過官方管道發布消息。

俄羅斯駐伊朗大使 Alexey Dedov 亦說，穆吉塔巴身在伊朗境內，只是因為安全理由未公開露面。

為佐證自家報導，《泰晤士報》聲稱美以情報機構早已掌握穆吉塔巴具體位置，並向波斯灣盟友分享了相關備忘錄。備忘錄臆測，已故伊朗最高領袖哈米尼的遺體正準備在庫姆下葬，並指當地政府正著手在此建設「包括不止一個墓位」的大型陵墓，暗示哈米尼家族成員，乃至穆吉塔巴本人也可能安葬於此。

此外，《泰晤士報》還指出，哈米尼被推遲的國葬不符合什葉派盡快下葬的傳統，進一步加劇了外界猜測。

《泰晤士報》也指出，伊朗國家電視台雖播出兩段穆吉塔巴的聲明，但皆為代讀形式。周一所發布一段疑似由 AI 產生的影片畫面顯示，他進入作戰室分析地圖卻無真實音頻，這被英媒解讀為「印證」其狀況危急。

《泰晤士報》也引述反對派及匿名消息人士報導指出，穆吉塔巴可能腿部骨折或臉部受傷。

事實上，自 3 月初被宣佈為新任最高領袖以來，穆吉塔巴未曾公開露面，引發了科威特《報紙報》及英國《太陽報》等媒體的種種猜測，甚至有傳言稱其「失去一條腿」或「毀容」。

對此，伊朗方面承認他在美以首輪空襲中腿部受傷，是「倖存者」，但堅決否認所有關於其 “身體不健康” 的嚴重傳言。