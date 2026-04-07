台矽谷新創基地告捷！國發會SV Hub領軍3 AI新創 成功攻占北美大廠供應鏈

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-07 20:21

為加速達成「人工智慧島」戰略目標，國發會正積極推動「AI 新十大建設」方案，致力於布建完整的台灣 AI 生態系。其中，於 2025 年 1 月在美國正式設立的 Startup Island TAIWAN 矽谷新創基地（SV Hub），已成為此項國家戰略在海外的關鍵支點。2026 年第一季已有三家進駐的 AI 新創在美國市場取得指標性突破，交出國際化的亮眼成績單。

台矽谷新創基地告捷！國發會SV Hub領軍3 AI新創 搶進北美大廠供應鏈。（圖: 國發會提供）

國發會表示， SV Hub 特別結合具備豐富實務經驗的專業顧問團，為進駐的新創團隊提供不定期深度輔導。顧問團的核心任務在於協助新創將技術研發語言，轉譯為國際大廠、私募基金及創投（VC）能理解的商業邏輯，確保募資結構與商品策略能精準對接北美市場需求。此外，SV Hub 充分發揮實體據點優勢，透過產品展示、視覺強化曝光，並主動邀請北美大型企業及企業創投（CVC）舉辦實地媒合活動，協助台灣團隊打入全球供應鏈網絡。

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在 SV Hub 顧問團的精準導航下，2026 年第一季已有三家進駐的 AI 新創在美國市場取得指標性突破，交出國際化的亮眼成績單：

亞太智能機器（APMIC）：專注於地端私有 AI 小模型研發。在 SV Hub 顧問針對私募基金領投條款進行深度拆解與技術語義轉譯後，成功吸引資安巨頭趨勢科技（Trend Micro）共同投資，順利完成 700 萬美元（約 2.2 億新台幣）A 輪募資。

綠銅科技（Verdigris）：將 AI 原生電力智慧與綠能結合，提供次秒級電力監測。經 SV Hub 業師輔導及多次與台美科技大廠媒合，成功調整商模策略，最終獲得北美電纜巨頭 Southwire 的策略投資，證明台灣 AI 技術能有效切入國際傳統工業供應鏈。

振生半導體（Jmem Tek）：展現 AI 供應鏈的硬體資安基礎，其專利 PUF 技術為晶片提供唯一身份保障。在顧問團協助商品策略在地化後，順利加入 Intel 生態系統聯盟計劃成為策略夥伴，在國際半導體核心生態系中扎下深厚的信任基礎。

國發會表示，SV Hub 運用實體空間場域及豐沛的輔導資源，已成功協助多家具潛力的團隊成就非凡表現。未來，矽谷新創基地將持續對標台灣「AI 新十大建設」，扮演連結台灣技術與全球市場的橋樑。