材料-KY3月營收9.77億元 月增30.35% 持續深化新市場及產品布局

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-07 19:02

材料 - KY(4763-TW) 今 (7) 日公布最新營收資訊，2026 年 3 月營收為 9.77 億元，月增 30.35%，月增 30.35%，年減 35.6%，在石化原料大幅上漲同時，材料 - KY 也積極在檢討包括原物料醋酸等成本，並將進一步與客戶進行價格的協商。。

材料-KY董事長王克璋。(鉅亨網記者張欽發攝)

材料 - KY 在 2026 年第一季營收 27.11 億元，季減 2.11%，年減 34.73%

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材料 - KY 指出，近期產業仍處於庫存調整階段，部分客戶採取較為審慎之拉貨策略，影響短期出貨表現。隨市場逐步消化庫存，需求回補動能可望逐步釋出，公司也持續與客戶優化交期管理，以掌握後續訂單回溫契機。

面對全球貿易爭端與產業供需調整，材料 - KY 持續推動成本優化與營運韌性提升計畫，包括精進資金管理效率、強化生產排程彈性及落實庫存控管機制，以確保財務結構與現金流維持穩健。同時，材料 - KY 持續投資研發，聚焦綠色化學、循環經濟應用與永續材料技術，提升產品附加價值並鞏固長期競爭優勢。

產能規劃方面，材料 - KY 持續關注中國大陸服飾用醋酸纖維需求，規劃逐步擴增具永續性且能降低碳足跡的醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；同時，拓展加熱不燃燒菸（HNB）菸彈濾嘴特規絲束、口含菸（尼古丁袋）不織布及新型晶球（爆珠）濾嘴等新產品，並布局生物製藥及電子薄膜顯示領域，布局多元產品線。

材料 - KY 在 2025 年稅後純益 60.31 億元，年減 27.67%，每股純益 6.1 元，材料 - KY 董事會並決議對去年下半年配發 3.05 元現金股息，盈餘配發率 50%，依今天收盤價計算，現金殖利率 6.91%。