鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-30 16:51

林政勳指出，調漲售價多為原廠因應成本變動的決策，零售通路商主要扮演反映成本的角色。面對萬物皆漲的環境，公司將透過服務價值與差異化策略，緩解漲價對消費者信心可能產生的衝擊。儘管高單價產品售價上揚，全國電仍會密切觀察消費者的買單意願，並確保毛利率維持在穩健水準。

展望今年整體展望，林政勳認為，外部環境挑戰仍多，房地產景氣低迷與消費者可支配所得減少，是影響耐久財需求的核心因素。雖然股市維持高檔，但資金並未顯著流入家電市場，消費者在預算分配上仍以即時性消費為優先，導致家電換購週期有拉長現象。