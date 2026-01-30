鉅亨網記者吳承諦 台北
全國電子 (6281-TW) 董事長林政勳針對今年市況抱持謹慎保守態度，並指出家電與資通訊產品正承受漲價壓力。受記憶體與零組件成本攀升影響，原廠已陸續釋出調漲訊號，其中電競筆電漲幅預期從一成五起跳。此外，銅鐵等原物料成本上揚也推升冷氣等家電生產成本，原廠預計在二月會議公告新一波年度報價。
林政勳指出，調漲售價多為原廠因應成本變動的決策，零售通路商主要扮演反映成本的角色。面對萬物皆漲的環境，公司將透過服務價值與差異化策略，緩解漲價對消費者信心可能產生的衝擊。儘管高單價產品售價上揚，全國電仍會密切觀察消費者的買單意願，並確保毛利率維持在穩健水準。
展望今年整體展望，林政勳認為，外部環境挑戰仍多，房地產景氣低迷與消費者可支配所得減少，是影響耐久財需求的核心因素。雖然股市維持高檔，但資金並未顯著流入家電市場，消費者在預算分配上仍以即時性消費為優先，導致家電換購週期有拉長現象。
為因應市場變局，全國電子計畫持續優化店格並深化數位轉型。公司將重點布局具發展潛力的商圈，透過進駐百貨賣場與提升單店營運效能，尋求在縮減低效能舊店的同時，達成營收結構的轉型。未來將持續利用 AI 與大數據工具強化會員經營，以精準行銷與實體門市專業服務作為核心競爭力。
