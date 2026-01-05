鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-05 17:04

家電通路廠全國電 (6281-TW) 今 (5) 日舉行法說會，針對市場高度關注記憶體報價上揚恐帶動手機與筆電漲價潮，經營團隊首度做出回應。財務暨會計處協理趙怡鈞坦言，自 2025 年末起確實觀察到戴爾、惠普與華碩等品牌廠因記憶體成本與漲價空間感到憂心，但全國電目前策略仍將維持既有定價區間，暫無大幅調漲計畫。

針對 2026 年終端產品價格走勢，趙怡鈞指出，上游品牌商確實因記憶體漲價面臨成本壓力，並關注通路端的價格反應，不過就全國電子而言，現階段尚未有立即性的漲價考量，後續若市場價格出現變動，內部將再進行討論因應，至於其餘家電產品價格波動則會配合原廠策略同步調整。

展望 2026 年營運前景，趙怡鈞抱持審慎樂觀態度，並預期將呈現溫和成長。雖然 2025 年因 AI 熱潮墊高基期，導致 2026 年成長力道可能稍緩，但受惠於科技產業動能支撐與央行具備降息空間，整體資金環境仍有利於營運發展，惟需留意美國通膨與關稅政策等外部風險。

在通路佈局策略上，全國電持續推動店格升級，目前 Digital City 大坪數店型已逼近 80 間，佔總門市數五分之一以上。未來將維持每年 10 至 15 間的汰弱留強節奏，避免過度密集展店造成排擠效應，並透過虛實融合 (OMO) 策略優化消費者體驗。