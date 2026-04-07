鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-07 13:47

台塑 (1301-TW) 集團轉投資公司台塑生醫今 (7) 日宣布，為落實循環經濟理念，自 2020 年起啟動二手玩具回收計畫，累計處理超過 71 公噸廢棄塑膠，今 (2026) 年更首創將全台 23 家門市轉化為永續據點，鼓勵消費者回收二手玩具，也同時能換取回饋點數，讓減塑不僅是單向回收，而是創造資源循環與消費價值。

台塑生醫首創回收玩具享門市消費回饋，落實循環經濟打造永續共好。(圖:台塑生醫提供)

台塑生醫董事長王瑞瑜指出，市售玩具高達 9 成是複合塑膠材質，回收處理程序相當繁瑣，約 80% 的廢棄玩具最終仍走向焚化或掩埋處置，其實世界上沒有真正的廢棄物，只有被錯置的資源，希望透過循環再利用，讓資源重新被看見，逐步建構更完善的循環經濟體系。

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王瑞瑜表示，該行動邁入第 7 年，累計回收 71 公噸廢棄玩具、媒合 591 個機關團體、分享逾 40 公噸物資，並號召超過 2,300 位志工投入，讓永續種子在社會扎根，回收玩具再製品更於 2023、2024 年獲德國 iF 設計獎，為了進一步擴大影響力，台塑生醫今年特別將回收機制結合門市點數回饋，吸引更多消費者參與，讓公益不是一次性行動，而是轉化為可長可久的永續機制。

台塑生醫總經理劉慧啟說明，自本 (4) 月 2 日至今年 8 月 31 日，民眾可至全台 23 個台塑生醫專櫃門市及街邊店捐贈玩具，並依重量獲得會員消費回饋點數，其點數可於線上、線下通路全額折抵使用，此機制不僅提升會員互動與參與度，更進一步串聯消費與公益場景，帶動通路動能，實踐企業社會責任與核心業務的深度整合。

台灣玩具圖書館協會理事長余良玲表示，台塑生醫推動玩具回收最為難得的是將這件事發展成全民都能參與的循環經濟，透過全台門市投入，讓二手玩具回收變得更簡單、更有感，落實環境教育也促進社會正向循環。