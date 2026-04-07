鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-07 19:11

在超高齡社會帶來的廢棄物問題，台灣每天產生約 1300 噸廢棄尿布，每年堆疊高度相當於超過 6 萬座台北 101 大樓，長期以焚化為唯一出路。益鈞 (6912-TW) 今 (7) 日宣布，旗下桃園蘆竹廠廢棄尿布回收處理線已完成建置、即將正式啟動，成為以專利分離技術實現廢棄尿布資源化處理的商業化設施。

同時，目前股本 1.44 億元的益鈞環科也計畫將此一技術以透過包括技術授權等方式對海外輸出，目標市場鎖定包括日本及歐盟地區。並朝 2027 年損益兩平目標邁進。

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益鈞的商業模式以循環生態為核心，同時具備兩大收入來源：向進料端長照機構、醫療院所等場域收取廢棄物回收處理費，以及對外銷售三大再生原料。目前已與金百利克拉克等指標性品牌推進合作，並已累積長期配合的再生料採購廠商。初期月處理量規劃約 80 噸，待作業穩定後目標可望提升至約每月 1000 噸。

益鈞總經理秦錫鈞強調，益鈞的核心從來不只是回收，而是把一個沒人解決的問題，變成一個值得被複製的循環模式。這是全世界第一個針對廢棄尿布處理的突破性商業化落地，未來市場發展不僅止於台灣，更有機會擴展至全球。

益鈞環科已同步已取得衛生福利部核發的「醫療廢棄物再利用許可」，正式具備依法收受、處理及再利用廢棄吸水性衛材的完整合規基礎，可將廢棄尿布還原為三大再生原料——再生塑膠、再生紙漿與再生 SAP（高吸水分子），導回產業循環再利用。

台灣地區於 2025 年 12 月底正式跨越「超高齡社會」門檻，65 歲以上人口占比達 20.06%；截至 2024 年底，長照服務使用人數約 76.7 萬人，7 年間成長逾 4 倍。照護需求擴大，廢棄尿布的末端處理壓力也只會持續加劇。廢棄尿布長期難以資源化，原因在於材質複合（塑膠、紙纖與 SAP 交織）、衛生安全門檻高，加上全球鮮少有方案能取得政府合規許可，最終幾乎全數仍以焚化處理。

秦錫鈞指出，這個問題不只屬於台灣，日本、韓國、歐洲都正面臨相同處境。台灣有機會率先建立示範，讓這套可落地、可合規、可規模化的循環模式，成為全球可以參考與複製的解方。

益鈞核心技術的差異化，從一道幾乎所有廠商都跳過的步驟開始糞污分離。未先完成這道程序，後端所有分選與純化都將持續面臨衛生安全與污染防制的挑戰，這也是全球多數方案至今無法商業化的根本原因。益鈞建立「先完成糞污分離、再進行資源化處理」的完整專利流程，讓廢棄尿布在約一小時內還原為三大再生料，製程用水可 100% 循環回收再利用，產出材料體積最多可降至原廢棄物的十分之一。