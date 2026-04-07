鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-07 11:33

凱基雙核收息債股平衡 ETF(00981T-TW)，迎來掛牌上市以來第四次配息，期前公告出爐，每受益權單位擬配發 0.057 元，持平上月，若以 4/2 收盤價 10.98 元計算，推算年化配息率 6.23%，預計 4 月 20 日除息，5 月 15 日發放，有意參與除息的投資人，4 月 17 日為最後買進日。面對地緣政治波動，法人建議採取「股債雙核」配置，鎖定台股 AI 供應鏈成長紅利，並搭配高品質 BBB 級債券鎖定高票息，以分散區域風險，落實穩健收息。

00981T第四次配息估年化殖利率6.2% 法人：股債雙核抵禦地緣政治震盪。(圖：shutterstock)

凱基投信表示，3 月受中東戰事影響，布蘭特原油報價節節攀高，一度飆破每桶 120 美元以上，引發市場通膨疑慮，台美股市持續反應市場風險情緒震盪加劇，總計 2026 年第一季 S&P 500 指數上下震盪超過 635 點，總結第一季成績下跌 4.81%；相較之下，台股加權指數第一季雖然上下震盪超過 6 千點，但總結 2026 年第一季收官依然繳出 8.09% 的正報酬，顯示台股相對有撐。

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平衡凱基雙核收息 ETF 研究團隊指出，3 月台灣外銷訂單預估維持 38.4% 至 42.0% 的雙位數年增長，隨著 AI 技術應用將於未來 4 至 5 年逐步展開，AI 算力需求可望持續強勁，在 AI 伺服器生態圈佔據領先地位的台灣，有高機率持續受惠。展望 2026 年全年，受惠 CSP 大廠資本支出持續大幅成長，今年台灣商品出口年增率由 6.3% 上修至 22.2%，GDP 年增率同步上修至 7.71% 的高水位。台灣半導體及相關零組件廠商在 AI 時代逐漸提升附加價值，將帶動整體台股企業獲利顯著成長。

平衡凱基雙核收息 ETF 研究團隊表示，年初科技軟體股遭遇一波債券拋售潮，拖累相關企業發行債券表現；近期則受市場對通貨膨脹的疑慮升高，市場出現低機率的升息預期，三月底美國 10 年期公債殖利率大幅上揚 11 個基點，30 年期公債殖利率也上升 4 個基點。

儘管今年以來市場雜音不斷，整體債券基金仍延續去年的資金淨流入態勢，第一季已連續 11 周呈現資金淨流入，而在市場雜音接續影響債券價格走勢下，帶動今年以來債券信用利差放寬，殖利率同步走高，投資價值隱然浮現，其中未受債券拋售風暴波及、票面利率相對高的 BBB 級債，尤其值得留意。

荷姆茲海峽封鎖帶來的能源衝擊，後續將對企業獲利及消費力道產生多大連鎖反應，仍將牽動市場情緒，平衡凱基雙核收息 ETF 研究團隊建議，參與市場成長的同時，仍應做好資產配置，透過股債、區域適度分散，達成穩健資產的效果。在美國企業大規模變現 AI 投資之前，相對看好獲利優先受惠的台股 AI 供應鏈族群；在中東戰事推升通膨上行壓力、帶動短期利率波動維持高檔情況下，信評居中、存續天期居中的信用債，將有助提升票息水準、降低利率波動風險。