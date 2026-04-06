鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-06 12:16

4 月第一個交易日台股大漲 1458.13 點，創下史上單日第二大漲點，一掃近日連跌陰霾，第二個交易日隨即大跌 602.39 點；台股近期的劇烈震盪，也讓投資人不知如何介入，不過，觀察市場投資新寵 12 檔主動式台股 ETF 今年來平均上漲 15.2%，表現勝過大盤漲幅 12.46%，以單檔表現來看，更是多達 10 檔打敗大盤，其中主動群益科技創新 (00992A-TW) 今年來漲幅 24.16% 居冠，最為亮眼。

無懼洗盤！10檔主動式台股ETF績效仍勝大盤 00992A今年漲逾24%居冠。(圖：shutterstock)

00992A 於 2025 年底掛牌上市，目前規模已突破 200 億元，今年來績效登上主動式台股 ETF 第一；第二名則為首檔千億級主動式 ETF 主動統一台股增長 (00981A-TW)，以 22% 漲幅緊追在後；主動第一金台股優 (00994A-TW)、主動台新優勢成長 (00987A-TW) 也有約 2 成的好表現。值得注意的是，主動中信台灣卓越 (00995A-TW) 掛牌上市僅短短 2 個多月，目前漲幅逾 17%，亦優於大盤表現。

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大盤近期上沖下洗，台股主動式 ETF 攻守兼備的靈活操作特性正是可多加運用的工具。群益投信台股主動式 ETF 團隊表示，在操作策略方面，建議投資人採取風險控管與區間操作並行的策略，面對高檔震盪環境，避免過度追高，改以分批布局與逢回承接為主要操作原則，並以產業趨勢與基本面成長作為核心判斷依據。

主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，每日即時進行持股調整，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢，是現階段介入台股的靈活投資選擇。儘管短線市場易受政經風險干擾，但在基本面強勁支撐下，任何因情緒面造成的回檔，反而提供逢低分批布局的良機。

主動群益科技創新 ETF 經理人陳朝政指出，隨著企業獲利預期由年增兩成上修至三成以上，市場對台股維持多頭評價區間的看法仍未改變，若市場回檔至長期平均評價水準，將被視為中長期布局機會，因此投資策略應強調紀律操作與資金控管，在震盪中逐步建立部位。台股企業獲利持續上修，因此對於後市仍屬樂觀看待。